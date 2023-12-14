شعب كورينثيانز.. رومارينيو: هناك 35 مليون مشجع للاتحاد في البرازيل

المصدر: البيان

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أكد البرازيلي رومارينيو نجم اتحاد جدة السعودي، أنه سيعود ما إلى فريقه السابق كورينثيانز.

وأصبح رومارينيو اللاعب الوحيد الذي شارك في بطولة كأس العالم للأندية مع 3 أنديه مختلفة.

وقال رومارينيو في تصريحات لقناة TV Cazé البرازيلية: "متأكد أن شعب كورينثيانز يشجع اتحاد جدة في كأس العالم للأندية، لذلك هناك 35 مليون مشجع للاتحاد في البرازيل".

وأضاف: "بالتأكيد سأعود إلى كورينثيانز يوما ما...".

وسيكون اتحاد جدة على موعد مع مواجهة منتظرة أمام شقيقه الأهلي المصري، مساء الجمعة المقبل، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في السعودية.

وسيحتضن ملعب الجوهرة المشعة بجدة، القمة العربية، وعين كل فريق على التأهل لنصف النهائي وملاقاة فلومينينسي البرازيلي.

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