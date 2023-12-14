17 ألف دولار حد أقصى لعلاج لاعبي الكويت بالخارج

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت الهيئة العامة للرياضة الكويتية، بنود اللائحة المنظمة الجديدة لعلاج الرياضيين المصابين بالخارج، والتي يصعب علاجها في الكويت، ويأتي ذلك كنوع من حرص الهيئة على المساهمة في علاج اللاعبين المصابين وتسهيل مهمة سفرهم للخارج للحفاظ على سلامتهم، حيث أشارت اللائحة إلى مساهمة الهيئة في تكاليف علاج إصابات لاعبي المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية بحد أقصى مبلغ 5000 دينار كويتي بما يعادل 17 ألف دولار، يتم تحويله إلى حساب النادي أو الاتحاد كعهدة يتم تسويتها بعد عودة اللاعب من العلاج في الخارج، إلى جانب تشكيل لجنة طبية في مركز الطب الرياضي والتوعية الصحية التابع للهيئة من قبل عدد من الأطباء المختصين من داخل المركز أو من خارجه، للنظر في الحالات التي تستدعي السفر خارجياً خلال 30 يوماً من تقديم الطلب، وتكون مدة اللجنة سنة قابلة للتجديد ويصدر بها قرار من قبل مدير عام الهيئة العامة للرياضة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز