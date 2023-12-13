حكم فنزويلي يدير مباراة الأهلي المصري واتحاد جدة في مونديال الأندية

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن طاقم التحكيم ،الذي سيدير مباراة اتحاد جدة السعودي والأهلي المصري في كأس العالم للأندية مساء الجمعة المقبل.

وأشار فيفا عبر حسابه الرسمي بمنصة (إكس) "تويتر سابقا" اليوم الأربعاء إلى أن اللقاء سيديره الحكم الفنزويلي خيسوس فالينيزويلا، ويعاونه مواطناه خورخي أوريجو وتوليو مورينو، ومعهما الحكم الرابع كامبل كيرك كاوانا من نيوزيلندا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع اتحاد جدة على ملعب مدينة الملك عبد الله في مواجهة ستنطلق في الساعة السادسة مساء الجمعة المقبل بتوقيت جرينتش.

وكان الفريق السعودي تأهل لهذا الدور بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية دون رد ،في الدور التمهيدي سجلها رومارينو ونجولو كانتي وكريم بنزيما.

ويتأهل الفائز من مواجهة الأهلي واتحاد جدة للدور قبل النهائي لملاقاة فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

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