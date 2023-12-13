كانتي يحذر الاتحاد من مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

المصدر: وكالات

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قال نجولو كانتي لاعب وسط الاتحاد السعودي إن على فريقه الاستعداد بأفضل شكل ممكن لمواجهة الأهلي المصري في دور الثمانية لكأس العالم للأندية لكرة القدم يوم الجمعة.

وسجل كانتي هدفا في فوز الاتحاد 3-صفر على أوكلاند سيتي بطل منطقة الأوقيانوس في افتتاح البطولة المقامة في مدينة جدة السعودية ليتقدم بطل السعودية لمواجهة الأهلي بطل أفريقيا.

ويتأهل الفائز لمواجهة فلومينينسي البرازيل بطل كأس ليبرتادوريس في الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية.

ويستعين لاعب وسط فرنسا بخبراته السابقة في البطولة بعدما توج بها مع تشيلسي عام 2021، حين حاز الأهلي على الميدالية البرونزية بعدما تفوق 4-صفر على الهلال، المنافس المحلي للاتحاد، في مباراة تحديد المركز الثالث.

وأبلغ كانتي الصحفيين في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "الأهلي فريق جيد وبطل أفريقيا. نتوقع أن تكون المباراة قوية وعلينا الاستعداد بأفضل شكل ممكن".

واستغل كانتي إبعاد خاطئ من مدافعي أوكلاند للكرة وسدد أعلى الزاوية الضيقة ليجعل النتيجة 2-صفر بعد 34 دقيقة وينهي آمال الفريق القادم من نيوزيلندا مساعدا في تحقيق الاتحاد لفوزه الثاني في كأس العالم للأندية بعد التفوق 1-صفر على الأهلي في نسخة 2005 التي أقيمت في اليابان.

وأضاف كانتي "قدمنا مباراة رائعة والفريق بذل مجهودا ممتازا... كان دفاعنا قويا في الشوط لأول ولهذا حافظنا على الشباك.

"كنا نستحق الفوز وهذا ما يمنحنا الثقة في المباراة المقبلة".

وبدا أن مارسيلو جاياردو مدرب الاتحاد أغلق صفحة مباراة أوكلاند بعد التقدم بثلاثة أهداف حيث قرر تغيير البرازيلي رومارينيو، صاحب الهدف الأول، قبل استبدال مواطنه إيجور كورونادو وكانتي من أجل الحفاظ على لياقتهما.

وقال كانتي "الأهلي لم يلعب في هذه الجولة ولهذا يجب أن نتعافى بشكل جيد".

ويعول الاتحاد على خبرات كانتي وكريم بنزيمة ورومارينيو وفابينيو الذين فازوا بكأس العالم للأندية من قبل مع تشيلسي وريال مدريد وكورينثيانز وليفربول على الترتيب في مواجهة الأهلي الذي حقق الميدالية البرونزية ثلاث مرات ويشارك في البطولة للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي.

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