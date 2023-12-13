الأهلي والاتحاد.. المواجهة العربية الـ11 في مونديال الأندية

المصدر: وام

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تعود المواجهات العربية لتفرض نفسها من جديد على بطولة كأس العالم للأندية، من خلال مواجهة الأهلي المصري مع اتحاد جدة السعودي، المقررة إقامتها بعد غد الجمعة، في ربع نهائي النسخة الـ20 للبطولة التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

وتأهل فريق الاتحاد إلى هذا الدور بعد فوزه أمس الثلاثاء، على أوكلاند سيتي النيوزيلندي 3-0، في مباراة افتتاح منافسات البطولة، بينما منحت لوائح البطولة الأهلي تأهلاً مباشراً إلى الدور الثاني.

وستكون مواجهة الأهلي مع الاتحاد، هي المواجهة رقم 11 في تاريخ المواجهات العربية بـ"مونديال الأندية"، علماً بأن هذه هي المشاركة التاسعة للأهلي (رقم قياسي) والثانية للاتحاد.

أول مواجهة عربية في كأس العالم للأندية جمعت بين فريقي النصر السعودي والرجاء المغربي في البرازيل، في النسخة الأولى للبطولة عام 2000، وفاز فيها الفريق السعودي 4-3.

المواجهة الثانية كانت بين فريقي الأهلي المصري والاتحاد السعودي، في نسخة عام 2005 وفاز الاتحاد 1-0، وجمعت المواجهة الثالثة بين السد القطري والترجي التونسي في عام 2011 وفاز السد 2-1.

وفي المواجهة الرابعة فاز العين على الترجي التونسي 3-0 في نسخة عام 2018 بالإمارات، في البطولة التي حقق فيها بطل الإمارات المركز الثاني.

وفي المواجهة الخامسة فاز الهلال السعودي على الترجي التونسي 1-0 عام 2019 بقطر، وفي النسخة نفسها فاز الترجي على السد القطري 6-2 في المواجهة السادسة بمباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

وفي المواجهة السابعة فاز الأهلي المصري على الدحيل القطري 1-0 عام 2020 في قطر، وفي المواجهة الثامنة فاز الهلال السعودي على الجزيرة 6-1 عام 2021 بالإمارات، وفاز الأهلي المصري على الهلال السعودي في المواجهة التاسعة 4-0 في نفس النسخة.

أما آخر مواجهة (العاشرة) فكانت في النسخة الأخيرة العام الماضي 2022 في السعودية، وفاز فيها الهلال السعودي على الوداد المغربي بركلات الترجيح في الدور الثاني، بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي بالتعادل 1-1.

وسبق أن التقي الأهلي والاتحاد، 3 مرات من قبل في بطولات مختلفة، فاز فيهم الاتحاد جميعا، كانت أخرهم في كأس العالم للأندية نسخة عام 2005 باليابان، وفاز الاتحاد 1-0، اما الفوزان السابقان، فكانا في البطولة العربية عام 1995 في الرياض، وفاز الاتحاد 1-0، وفي كأس السوبر المصري السعودي عام 2001، وفاز الفريق السعودي أيضا 3-2 بالقاهرة.

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