‏وفاة رئيس نادي الهلال السابق الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي اليوم الأربعاء رئيس نادي الهلال السابق الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير.

وأعلن حساب تاريخ آل سعود نبأ وفاة الأمير في تغريدة نشرها على منصة "إكس" قال فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير، ونسأل الله أن يرحمه ويغفر له وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجعل ما أصابه تكفيرًا لذنوبه ورفعًا في درجاته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

الجدير بالذكر أن الأمير بندر بن محمد كان الرئيس السابق لنادي الهلال السعودي، خلال الفترة من 1996 وحتى عام 2000، ولقب بالرئيس الذهبي للنادي لأن الزعيم حقق في عهده العديد من البطولات، منها دوري أبطال آسيا عام 2000، والدوري السعودي موسم 1998/1997، و3 بطولات آسيوية، وعدد من البطولات المحلية بينها كأس المؤسس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز