نجم الزمالك السابق: الأهلي سيفوز على اتحاد جدة في مونديال الأندية

المصدر: البيان

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ضرب نادي اتحاد جدة السعودي، موعداً مع الأهلي المصري، في كأس العالم للأندية، بعدما تمكن من تخطي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بثلاثية نظيفة، في المباراة الافتتاحية للبطولة، التي لعبت أمس الثلاثاء.

وتوقع أحمد حسام "ميدو" ، نجم الزمالك السابق، فوز الأهلي على اتحاد جدة السعودي، في ربع نهائي مونديال الأندية، الجمعة المقبل.



وقال ميدو عبر برنامج "الهدف" على قناة "أون تايم سبورتس" المصرية، إن الأهلي سيعبر عقبة الاتحاد، مؤكداً أن السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق المصري، يتعرض لظلم كبير بسبب الهجوم عليه لتراجع النتائج، رغم أن السبب الحقيقي يتمثل في حالة الإجهاد التي يمر بها الفريق جراء المشاركة بدوري السوبر الأفريقي.



وأشار ميدو إلى أنه سيكون أصغر رئيس ناد في تاريخ الزمالك، موضحاً أن الفريق الأبيض يحتاج حالياً لاستمرار معتمد جمال على رأس الإدارة الفنية، مع فك عقوبة القيد وإبرام 3 صفقات سوبر في مراكز الهجوم.

وأكد ميدو أن مصطفى شلبي جناح الزمالك أفضل من رمضان صبحي نجم بيراميدز، مشيراً أن الفريق الأبيض ليس في حاجة للتعاقد مع الأخير.

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