كأس العالم للأندية.. اتحاد جدة يخسر جهود حمد الله بسبب الإصابة

المصدر: البيان

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أكدت تقارير سعودية، أن المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، سيغيب عن مباراة الفريق ضد أوكلاند سيتي النيوزلندي، في كأس العالم للأندية 2023، بسبب الإصابة، فيما تظل مشاركته أمام الأهلي المصري، حال التأهل، محل شك.

ويلعب الاتحاد أمام أوكلاند اليوم الثلاثاء في الدور التمهيدي من البطولة التي تقام في السعودية حتى 22 ديسمبر الجاري، وفي حال تخطيه سيلاقي الأهلي المصري الجمعة المقبل في الدور الثاني.

وذكرت قناة SSC أنه تأكد غياب حمد الله عن مباراة أوكلاند بسبب إصابته في العضلة الأمامية خلال مباراة ضمك، الخميس الماضي، بالدوري السعودي للمحترفين.

وأضافت أن الجهاز الطبي يجري محاولات لتجهيز حمد الله لمباراة الأهلي المصري، حال تأهل الاتحاد.

وبات حمد الله ثاني محترف من الاتحاد يغيب عن الفريق أمام أوكلاند سيتي، بعد أن أصيب لويز فيليبي في العضلة الخلفية خلال مباراة ضمك أيضاً.

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