الزمالك والاتفاق السعودي يعسكران في أبوظبي يناير المقبل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اختار ناديي الزمالك المصري والاتفاق السعودي، العاصمة أبوظبي، لإقامة معسكرهما خلال فترة التوقف الدولي، يناير المقبل.

وأعلن حازم فتوح وكيل اللاعبين، مشاركة الزمالك والاتفاق، خلال فترة المعسكر، ببطولة ودية، ستقام خلال الفترة من 20 وحتى 24 يناير المقبل.

وقال حازم فتوح الذي يترأس الشركة المنظمة للبطولة في تصريحات تليفزيونية: "سيشارك الاتفاق مع الزمالك في البطولة الودية، التي ستشهد أيضاً مشاركة فريق إماراتي (المستضيف)، وآخر قطري، وستقام بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي".

وأضاف: "الاتفاق فريق كبير يقوده مدرب عالمي وهو الإنجليزي ستيفن جيرارد، كما يضم نجوم عالميين مثل جوردان هندرسون".

ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي خلال الأسابيع المقبلة للإعلان عن تفاصيل البطولة.

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