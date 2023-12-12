ارفعوا أصواتكم.. رد فعل رونالدو بعد استفزازه بهتاف ميسي (صور)

المصدر: البيان

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رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، بسخرية على محاولات جماهير الشباب استفزازه بترديد اسم غريمه الأزلي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي.

وقاد رونالدو النصر لفوز كبير على الشباب بنتيجة 5-2، مساء الإثنين، في الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعند الدقيقة 36 من المباراة، وأثناء توقف اللعب لعلاج أحد لاعبي الشباب، حاولت جماهير أصحاب الأرض استفزاز رونالدو بترديد اسم ميسي، لكن "الدون" رد بضحكة ساخرة.

وكررت جماهير الشباب التصرف نفسه مع رونالدو في الدقيقة 70 من زمن المباراة، فرد رونالدو هذه المرة مطالبهم برفع أصواتهم.

وبعد 4 دقائق فقط من الواقعة، سجل رونالدو الهدف الرابع لصالح النصر في المباراة، وهو أول أهدافه بكأس خادم الحرمين هذا الموسم.

ورفع رونالدو رصيده إلى 20 هدفاً في 22 مباراة مع النصر، بكل المسابقات هذا الموسم.

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