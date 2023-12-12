نجم الأهلي: هدفنا التتويج بمونديال الأندية

المصدر: البيان

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أكد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي المصري، أن رغبة فريقه هي تحقيق إنجاز كبير في مونديال الأندية المقرر إقامته بالسعودية.

وقال أفشة خلال تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لناديه على "فيسبوك": "الأهلي يطمح لإنجاز جديد في مونديال الأندية، الجماهير تريد بكل تأكيد التتويج بلقب البطولة".

وأردف: "نحن كلاعبين لدينا مسؤولية كبيرة، ‏وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق حلم الجماهير، والفوز باللقب‎".

وحول قلق الجماهير، قال أفشة: "حالة القلق لدى البعض طبيعية، خلال المباريات الماضية كنا نصل للمرمى كثيراً، وأهدرنا عدة فرص للتهديف، ولم ‏نكن موفقين في بعض اللقاءات".

وواصل: "هذه طبيعة كرة القدم، لكن دائماً علينا الاجتهاد والتركيز في التدريبات، وهذه التفاصيل هي ‏عوامل النجاح، لأننا نريد إسعاد جماهير الأهلي".

وأتم: "جمهور الأهلي معتاد على مساندتنا في أي مكان، وبصفة شخصية أحب دائماً أن تمتلئ ‏المدرجات بجماهيرنا، والأهلي من أكبر الأندية، ويخوض منافسات كبيرة على مستوى العالم".

ويواجه الأهلي يوم الجمعة المقبل، الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، التي تقام اليوم الثلاثاء.

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