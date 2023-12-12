اتحاد جدة وأوكلاند في افتتاح مونديال الأندية اليوم

المصدر: الرياض - د ب أ

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يقص فريقا اتحاد جدة السعودي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، اليوم شريط افتتاح النسخة الـ20 لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة، بالسعودية، ويشارك الاتحاد في البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعدما شارك في نسخة عام 2005 باليابان، في حين يلعب أوكلاند في المسابقة للمرة الـ11 في تاريخه، معززاً رقمه القياسي كأكثر الأندية مشاركة بمونديال الأندية.

ويلتقي الفائز من المباراة الجمعة المقبل مع الأهلي المصري، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، في الدور الثاني للمونديال.

ويسعى الاتحاد لمصالحة جماهيره، التي تشعر بخيبة أمل كبيرة من نتائجه المهتزة في الموسم الحالي بالدوري السعودي، حيث يتواجد حالياً في المركز الخامس برصيد 28 نقطة بفارق 16 نقطة خلف الهلال المتصدر.

وتضم صفوف الفريق، نجمين سبق لهما التتويج بمونديال الأندية، هما الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، الذي أحرز اللقب 5 مرات مع فريقه السابق ريال مدريد، ومواطنه نجولو كانتي، الذي فاز بالبطولة مع تشيلسي الإنجليزي عام 2021.

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