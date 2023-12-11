السعودية تعلن جاهزية ملعبي مونديال الأندية

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن المنتخب الأول سيبدأ مباريات بالعام الجديد 2024، في شهر مارس، بمواجهة المنتخبين الفرنسي والهولندي، استعدادا لخوض غمار بطولة أمم أوروبا يورو 2024 التي تقام في ألمانيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب ألمانيا أمام المنتخب الفرنسي، وصيف كأس العالم الأخيرة، يوم 23 مارس المقبل في ليون، فيما يواجه المنتخب الهولندي بعدها بثلاثة أيام في فرانكفورت.

وقال يوليان ناغلسمان المدير الفني للمنتخب الألماني: "تعد المواجهتان التقليديتان هي البداية المثالية للعام الذي سيشهد إقامة نهائيات بطولة أمم أوروبا، المنتخب الفرنسي من بين المرشحين البارزين لنيل اللقب، كما أن نظيره الهولندي أحد المنتخبات القوية التي يجب عدم الاستهانة بها".

وأضاف: "ينتظرنا الكثير من العمل، لكي نستعد على الوجه الأمثل لأول مباريات دولية في العام، وقبل كل هذا، للبطولة مازال الطريق طويلاً، ولكننا متحمسون ونتطلع لهذه التحديات".

وتغلب منتخب ألمانيا على نظيره الفرنسي 1/2 ودياً في سبتمبر الماضي، بعد وقت قصير من إقالة هانز فليك، ووقتها تولى رودي فولر مدير الفريق، تدريب المنتخب بشكل مؤقت.

مؤخراً، ظهر أن المنتخب الألماني تعافى من النتائج السلبية، عندما بدأ ناغلسمان حقبته في تدريب المنتخب بالفوز على أمريكا 3/1 ودياً، ثم التعادل مع المكسيك 2/2، ولكن بعدها خسر الفريق أمام تركيا 2/3 وأمام النمسا 0/2.

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