صافرة نسائية.. طاقم حكام افتتاح كأس العالم للأندية 2023

المصدر: البيان

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كشفت تقارير صحفية، هوية حكم مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتنطلق غداً الثلاثاء 12 ديسمبر منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، وتستمر حتى 22 من نفس الشهر، بمدينة جدة السعودية، وتلعب مبارياتها على ملعبين هما الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، واستاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة.

ويمثل العرب في هذه البطولة، الأهلي المصري بطل قارة إفريقيا، واتحاد جدة السعودي الذي يشارك بصفته بطل الدوري المحلي للبلد المستضيف، فيما ستكون باقي الفريق المشاركة هي، مانشستر سيتي بطل أوروبا، وكلوب ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، وأوراوا ريد الياباني بطل آسيا، وفلومينينسي بطل كوبا ليبرتادوريس

وتبدأ منافسات كأس العالم للأندية 2023 بمواجهة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، على أن يلعب الفائز مع الأهلي المصري في الدور التالي.

وبحسب صحيفة "اليوم"السعودية، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرر تعيين الحكمة الأمريكية توري بينسو، لإدارة مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وأوضح التقرير أن بينسو سيعاونها طاقمها النسائي بالكامل، بعدما أدارت نهائي بطولة كأس العالم للسيدات بين إنجلترا وإسبانيا.

وقالت الصحيفة أنه تقرر تعيين طاقم بولندي لإدارة تقنية الفيديو، بقيادة سيمون مارسينياك، ويعاونه توماس بوليستكيفيتش، وكوياتكوفسكي، وأدم كوبسياك.

وتقام مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي الثلاثاء 12 ديسمبر، في العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، التاسعة بتوقيت السعودية، والثامنة بتوقيت مصر.

يذكر أن هذه المرة تعد الثانية التي يُشارك فيها الاتحاد ببطولة كأس العالم للأندية، عقب مشاركته في نسخة عام 2005 باليابان.

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