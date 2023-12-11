قبل افتتاح مشواره بمونديال الأندية.. «فيفا» يوافق على طلب لاتحاد جدة ويرفض آخر

المصدر: البيان

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وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على طلب نادي الاتحاد السعودي، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، لكنه رفض آخر.

وتنطلق غداً الثلاثاء 12 ديسمبر منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، وتستمر حتى 22 من نفس الشهر، بمدينة جدة السعودية، وتلعب مبارياتها على ملعبين هما الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، واستاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة.

ويمثل العرب في هذه البطولة، الأهلي المصري بطل قارة إفريقيا، واتحاد جدة السعودي الذي يشارك بصفته بطل الدوري المحلي للبلد المستضيف، فيما ستكون باقي الفريق المشاركة هي، مانشستر سيتي بطل أوروبا، وكلوب ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا، وأوراوا ريد الياباني بطل آسيا، وفلومينينسي بطل كوبا ليبرتادوريس.

وأبلغت إدارة نادي اتحاد جدة، مسؤولي "فيفا" خلال الساعات الماضية، حاجتهم إلى استبدال اسم اللاعب البرازيلي فيليبي لويز باللاعب الشاب سويلم المنهالي، كون الأول سيغيب عن الفريق في كأس العالم للأندية، بسبب الإصابة، وهو الطلب الذي تمت الموافقة عليه، خاصة أن لوائح مونديال الأندية تنص على أحقية أي فريق في الاستبدال قبل 24 ساعة من انطلاق المباراة الأولى للمسابقة، على أن يكون سبب الاستبدال قهرياً.

وعلى جانب آخر، رفضت اللجنة المنظمة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طلب اتحاد جدة قبل مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في مباراته الافتتاحية، بوضع "تيفو" على كامل ملعب الجوهرة الذي يستضيف المباراة.

وكتب الحساب الرسمي لقناة "الإخبارية" السعودية على منصة "إكس": "اللجنة المنظمة للفيفا ترفض طلب الاتحاد بوضع تيفو على كامل ملعب الجوهرة، وتمنع الألعاب النارية بكافة أشكالها في المدرجات".

يذكر أن الفائز من مواجهة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، سيواجه الأهلي المصري، في مباراة الدور التالي من كأس العالم للأندية.

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