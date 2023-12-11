المصدر: البيان

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تنطلق غداً الثلاثاء 12 ديسمبر منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، وتستمر حتى 22 من نفس الشهر، بمدينة جدة السعودية، وتلعب مبارياتها على ملعبين هما الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، واستاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة.

ويمثل العرب في هذه البطولة، الأهلي المصري بطل قارة إفريقيا، واتحاد جدة السعودي الذي يشارك بصفته بطل الدوري المحلي للبلد المستضيف، فيما ستكون باقي الفريق المشاركة هي، مانشستر سيتي بطل أوروبا، وكلوب ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا، وأوراوا ريد الياباني بطل آسيا، وفلومينينسي بطل كوبا ليبرتادوريس.

وتبدأ منافسات كأس العالم للأندية 2023 بمواجهة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، على أن يلعب الفائز مع الأهلي المصري في الدور التالي.

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023

المباراة 1

الاتحاد السعودي × أوكلاند سيتي النيوزيلاندي - الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

22:00 بتوقيت الإمارات

21:00 بتوقيت السعودية

20:00 بتوقيت مصر

المباراة 2

الأهلي المصري × الفائز من مباراة 1 - الجمعة 15 ديسمبر 2023

22:00 بتوقيت الإمارات

21:00 بتوقيت السعودية

20:00 بتوقيت مصر

المباراة 3

كلوب ليون المكسيكي × أوراوا ريد الياباني - الجمعة 15 ديسمبر 2023

18:30 بتوقيت الإمارات

17:30 بتوقيت السعودية

16:30 بتوقيت مصر

المباراة 4

فلومينينسي × الفائز من المباراة 2 - الإثنين 18 ديسمبر 2023

22:00 بتوقيت الإمارات

21:00 بتوقيت السعودية

20:00 بتوقيت مصر

المباراة 5

الفائز من المباراة 3 × مانشستر سيتي - الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

22:00 بتوقيت الإمارات

21:00 بتوقيت السعودية

20:00 بتوقيت مصر

النهائي - الجمعة 22 ديسمبر 2023

الفائز من المباراة 4 × الفائز من المباراة 5

2:00 بتوقيت الإمارات

21:00 بتوقيت السعودية

20:00 بتوقيت مصر

تحديد المركز الثالث - الجمعة 22 ديسمبر 2023

الخاسر من المباراة 4 × الخاسر من المباراة 5

18:30 بتوقيت الإمارات

17:30 بتوقيت السعودية

16:30 بتوقيت مصر

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2023

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2023، على قنوات الرياضية السعودية SSC، التي تمتلك حقوق بث البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن نادي ريال مدريد هو البطل التاريخي لمسابقة كأس العالم للأندية، حيث سبق له الفوز باللقب 5 مرات، فيما يأتي برشلونة في الوصافة بـ 3 ألقاب.

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