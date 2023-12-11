آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس الأهلي المصري

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري والمسؤول عن الملف الطبي داخل النادي، أن الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي في تحسن بسيط، وتم رفع أجهزة التنفس الصناعي ليصبح قادرا على التنفس بصورة طبيعية، وهو ما يمثل تحسن بسيط في حالته، وذلك رغم استمراره في غيبوبة.

وكان العامري فاروق، تعرض لوعكة صحية مفاجئة، الشهر الماضي خلال تواجده بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، استدعت نقله إلى المستشفى.

وأثبتت الفحوصات إصابة العامري فاروق، بغيبوبة نتيجة نزيف في المخ، خضع على إثره لأكثر من عملية جراحية.

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