النجم الساحلي التونسي يفوز على الهلال السوداني في الوقت القاتل بدوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب ا

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حقق النجم الساحلي التونسي فوزه الأول في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه الهلال السوداني 1 /صفر.

وحصل النجم الساحلي، الذي خسر أول مباراتين بالمجموعة الثالثة أمام كلا من مواطنه الترجي وبترو أتلتيكو الأنجولي، على أول ثلاث نقاط لكنه يحتل المركز الرابع والأخير بفارق الأهداف خلف الترجي صاحب المركز الثالث.

من جانبه تجمد رصيد الهلال عند ثلاث نقاط في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر بيترو أتليتكو.

وسجل جاك مبي هدف المباراة الوحيد للنجم الساحلي في الدقيقة 88.

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