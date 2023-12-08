الهلال يواصل مسيرة انتصاراته بالدوري السعودي على حساب الطائي

المصدر: وكالات

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حقق الهلال فوه التاسع على التوالي بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بتغلبه 2-1 على مضيفه الطائي اليوم الجمعة ليعزز صدارته للمسابقة.

وتقدم الهلال في الدقيقة 20 بفضل سالم الدوسري الذي استغل عرضية رائعة من سلمان الفرج ليسجل من مسافة قريبة بتسديدة مباشرة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الهلال بسبب لمسة يد داخل المنطقة بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد ومشاهدة الواقعة على شاشة بجور الملعب.

وفي الدقيقة 30، نجح الصربي ألكسندر ميتروفيتش في تعزيز تقدمه فريقه من علامة الجزاء، محرزا هدفه 14 هذا الموسم ليضيق الخناق على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر متصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 15 هدفا.

وظن روبين نيفيز أنه عزز تفوق فريقه من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 40 لكن حكم المباراة ألغى الحكم بداعي وجود تسلل في بناء الهجمة بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد ومشاهدة الواقعة على شاشة إلى جوار الملعب.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل ضائع، نجح طارق عبد الله لاعب الطائي في تقليص الفارق من تسديدة بعيدة المدى مستغلا تقدم ياسين بونو حارس مرمى الهلال.

وفي بداية الشوط الثاني، كاد ميتروفيتش أن يضع المباراة بعيدا عن متناول الطائي بتسديدة قوية من مسافة قريبة لكن حارس المرمى تصدى لها قبل أن يبعدها الدفاع.

وحرم القائم سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش لاعب الهلال من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 57 قبل أن يتصدى حارس المرمى لتسديدة أخرى قوية من الكرة المرتدة عن إطار المرمى.

وبهذا الفوز يصل الهلال إلى النقطة 44 في الصدارة بفارق عشر نقاط أمام النصر ثاني الترتيب الذي يستضيف الرياض في وقت لاحق اليوم بينما يتجمد رصيد الطائي عند 17 نقطة في المركز 12.

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