خطأ غريب ضد المدافع.. ركلة جزاء مثيرة للجدل بالدوري السعودي (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهدت مباراة الحزم والفتح، بمنافسات الجولة 16 من عمر الدوري السعودي للمحترفين، احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل بخطأ غريب ضد أحد اللاعبين.

وفي الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الحزم في لقطة مثيرة للجدل من مدافع الفتح فهد الحربي، حيث حاول مدافع الفتح مصافحة زميله حارس المرمى جاكوب رينيه أثناء إمساكه بالكرة، وهو ما جعل الحكم يحتسب ركلة جزاء على الفور لصالح الحزم، بداع أن الحربي لامس الكرة بيده أثناء مصافحة زميله.

وجاء قرار الحكم ليدفع لاعبو الفتح للاعتراض، مؤكدين أن زميلهم لم يلمس الكرة أثناء مصافحة رينيه، إلا أن حكم اللقاء أصر على موقفه واحتسب ركلة جزاء سجل منها أصحاب الأرض الهدف الثاني.

وانتهى اللقاء لصالح الحزم بهدفين دون رد، ليرتفع رصيده إلى 11 نقطة، في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، في المقابل، تجمد رصيد الفتح عند 24 نقطة في المركز السابع.

لحظة احتساب ركلة جزاء للحزم..

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