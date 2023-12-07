رسمياً.. الزمالك يتعاقد مع معتمد جمال لتدريب الفريق الأول لكرة القدم مؤقتاً

المصدر: وكالات

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أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، اليوم الخميس، توقيع عقود رسمية مع المدرب معتمد جمال.

وتولى جمال تدريب الفريق بشكل مؤقت، خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذي رحل عن منصبه الشهر الماضي.

وذكر المركز الإعلامي لنادي الزمالك اليوم أن جمال تولي المسؤولية لتدريب الفريق الأبيض في الفترة الماضية، دون إبرام عقد رسمي مع إدارة النادي.

وأوضح الزمالك في بيان "جاء قرار توقيع العقود بشكل رسمي مع معتمد جمال بسبب ثقة مجلس إدارة الزمالك في قدرات المدرب رغم تواجده بشكل مؤقت، بالإضافة إلى تقديرهم لنجاحاته مع الفريق في الفترة الماضية، بعد قيادة الزمالك للفوز في عدة مباريات مهمة سواء في كأس مصر أو مسابقة الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الأفريقية".

وكان جمال قاد الزمالك للصعود لنهائي نسخة كأس مصر لموسم 2022 / 2023، عقب فوزه بركلات الترجيح على بيراميدز بالدور قبل النهائي للمسابقة في الثامن من نوفمبر الماضي، كما قاد الفريق لصدارة المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، عقب فوزه في أول جولتين على أبوسليم الليبي وسوار الغيني، ليصبح في جعبته 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن.

ويستعد الزمالك لمواجهة ضيفه ساجرادا الإنجولي بعد غد السبت بالجولة الثالثة للكونفيدرالية.

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