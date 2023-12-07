بثلاثية ضمك ينتصر على الاتحاد بالدوري السعودي

المصدر: وكالات

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سجل جورج-كيفن نكودو هدفين في فوز ضمك 3-1 على ضيفه الاتحاد لتستمر نتائج المدرب الجديد مارسيلو جاياردو المتقلبة مع حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس.

وتلقى الأرجنتيني جاياردو، الذي حل محل المدرب البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو، هزيمته الأولى في الدوري بعدما استهل مسيرته مع الاتحاد بالتعادل مع الاتفاق ثم الفوز بنتيجة 4-2 على الخليج.

ورفع ضمك، بقيادة كوزمين كونترا مدرب الاتحاد السابق، رصيده إلى 24 نقطة متقدما إلى المركز السادس. بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 28 نقطة في المركز الرابع.

ومنح نكودو التقدم إلى ضمك بعد 12 دقيقة من اللعب بعد هجمة مرتدة تفوق فيها المهاجم الكاميروني على المدافع لويس فيليبي، الذي سقط مصابا أثناء محاولة اللحاق بالكرة، وانطلق نحو المرمى وسدد في الزاوية العليا للحارس مارسيلو جروهي.

وزادت أوجاع الاتحاد، الذي يستعد لمواجهة أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية يوم 12 ديسمبر ، بعد مغادرة فيليبي متأثرا بالإصابة تاركا مكانه لمهند الشنقيطي

وتعادل الاتحاد عن طريق عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد سقوط مروان الصحفي عقب عرقلته من الحارس محمد جاسم.

ولم يعد الحكم في قراره بعد استدعائه من قبل حكم الفيديو المساعد.

لكن نكودو أعاد التقدم مجددا لضمك بتسديدة قوية في منتصف المرمى من مدى قريب بعدما استغل إبعاد خاطئ من الشنقيطي لتمريرة عرضية في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وفور بداية الشوط الثاني، أطلق طارق حامد لاعب وسط ضمك تسديدة قوية من مدى بعيد اصطدمت في العارضة وارتدت في ظهر الحارس جروهي وتحولت للشباك.

وعلى الرغم من احتساب الهدف باسم حارس الاتحاد، احتفل المصري حامد بشدة بالهدف الذي هز مرمى فريقه السابق.

ولم يهدد الاتحاد، الذي افتقد كريم بنزيمة للإصابة، مرمى ضمك بينما سقط حمد الله في الشوط الثاني مطالبا بركلة جزاء لكن حكم الفيديو المساعد طالب باستمرار اللعب.

وكاد نيكولاي ستانسيو أن يوسع الفارق لضمك حين سدد كرة قوية أبعدها جروهي لركنية في الدقيقة 71 قبل أن يحاول اللاعب الروماني مجددا لكن تصويبته مرت بجوار القائم الأيسر قبل 11 دقيقة من النهاية.

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