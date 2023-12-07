تستضيفها السعودية ديسمبر الجاري.. بيع 90% من تذاكر كأس العالم للأندية

المصدر: البيان

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كشف ماجد الصاحب الأمين العام المساعد للشؤون الاستراتيجية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بيع 90% من تذاكر كأس العالم للأندية.

وأشار ماجد الصاحب في المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي، اليوم الخميس، أن عدد المتقدمين لشراء التذاكر بلغ 1.5 مليون مشجع من 100 جنسية، مشيراً إلى أن أكثر الجنسيات شراء لتذاكر مونديال الأندية، من دول السعودية ومصر والبرازيل والهند وإنجلترا.

ووجه شكره لجميع الجهات الحكومية الداعمة لاستضافة كأس العالم للأندية 2023، وكافة ما يتعلق بقدوم ضيوف البطولة من التأشيرات وتسهيل الإجراءات للدخول والتنظيم الأمني لخطط توافد الجماهير.

وواصل أنه لأول مرة في تاريخ كأس العالم للأندية يتم استضافة مقرات التدريب لـ 6 أندية من خارج الدولة المستضيفة في مقر واحد، وتابع إن حافلات النقل الترددي لنقل الجماهير في كأس العالم للأندية ستنطلق من موقعين قبل المباراة بـ 4 ساعات.

من جانبه كشف ثامر باسنبل وكيل المنشآت الرياضية في وزارة الرياضة، خلال المؤتمر، عن حجم التجهيزات التي أنجزت في مدينة الأمير عبدالله الفيصل قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

وأشار إلى تطوير مدخل اللاعبين في الاستاد ونقل دكة البدلاء وخفضها عن مستوى الملعب حتى لا تسبب إعاقة لرؤية الجماهير، موضحاً إنه تم تحسين المظهر العام الخاص بالملعب والمسطح الأخضر وتغيير المضمار بالعشب الصناعي المطابق لمواصفات "فيفا".

وأكد على تطوير نظام كاميرات المراقبة وتحسين البنية التحتية الرقمية لتحسين عمل الإعلاميين، وكذلك قيام الجهات الأمنية بأدوارها، كما تم تبديل مقاعد الاستاد إلى أفضل النوعيات.

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