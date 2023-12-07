«كاف» يعلن القائمة النهائية.. ثنائي عربي ينافس على جائزة أفضل لاعب إفريقي 2023

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، القوائم النهائية لجوائز الأفضل في إفريقيا خلال العام الجاري 2023، قبل حفل التوزيع 11 ديسمبر الحالي.

وشهدت القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا على المستوى الدولي، تواجد المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والمغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، والنيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي، أما داخل إفريقيا يتنافس على الجائزة كل من بيرسي تاو لاعب الأهلي المصري، وبيتر تشويليلي مهاجم صن داونز، وفينسون ماييلي لاعب بيراميدز.

ويتواجد ياسين بونو في القائمة النهائية لأفضل حارس مرمى بإفريقيا مع محمد الشناوي حارس الأهلي، وأونانا حارس مانشستر يونايتد.

ويتنافس الثلاثي وليد الركراكي مدرب المغرب، وعبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة السابق، وأليو سيسيه مدرب الكاميرون على جائزة أفضل مدرب لعام 2023، أما القائمة النهائية لأفضل نادي بإفريقيا، فتضم الأهلي المصري وصن داونز، والوداد المغربي.

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