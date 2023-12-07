شالوليلي ينافس ثنائي الأهلي وبيراميدز.. القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل إفريقيا 2023

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا 2023 داخل القارة، اليوم الخميس.

وقلص كاف قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا لعام 2023، إلى 3 لاعبين للاختيار بينهم.

وجاءت القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل إفريقيا 2023، كالتالي:

1- بيرسي تاو - الأهلي - جنوب إفريقيا

2- فيستون مايلي - بيراميدز - الكونغو

3- بيتر شالوليلي - صن داونز - ناميبيا

وكان محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري هو الفائز بجائزة الأفضل داخل القارة الإفريقية عن العام الماضي 2022.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز