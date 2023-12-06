بنزيمة على رأس قائمة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء، قوائم اللاعبين للأندية المشاركة في النسخة العشرين من بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

تقام البطولة بمشاركة سبعة أندية وهي اتحاد جدة منظم البطولة بصفته بطل الدوري السعودي، مانشستر سيتي بطل أوروبا، فلومينيسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، أوراوا ريدز الياباني بطل آسيا، الأهلي المصري بطل أفريقيا، أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل أوقيانوسيا، وليون المكسيكي بطل أمريكا الشمالية.

يزين قائمة اتحاد جدة صفقاته المدوية التي انضمت للفريق في الصيف الماضي مثل الثنائي الفرنسي كريم بنزيمة ونجولو كانتي مع لاعب الوسط البرازيلي فابينيو.

وتضم القائمة بالكامل 23 لاعبا، وهم:

عبد الله المعيوف، عمر هوساوي، لويز فيليبي، سلطان الفرحان، كانتي، فابينيو، بنزيما، إيجور كورنادو، جوتا، زكريا هوساوي، مهند الشنقيطي، حسن كادش، فيصل الغامدي، مروان الشافعي، عبد الرحمن العبود، أحمد حجازي، أحمد بامسعود، مد الله العليان، مارسيلو جروهي، أسامة المرمش، صالح العمري، رومارينيو، وعبد الرزاق حمد الله.

ويبدأ الفريق السعودي مشواره في البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلندي في مباراة الدور التمهيدي، ويتأهل الفائز منهما لمواجهة الأهلي المصري في الدور الثاني.

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