تاليسكا يشارك في موسم الرياض بحفل غنائي

المصدر: وكالات

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يستعد البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم النصر السعودي، لإقامة حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

ونشر تاليسكا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مقطع فيديو، وهو يوقع على عقد حفله الغنائي، وقال اللاعب البرازيلي: "انتظركم يوم الجمعة 15 ديسمبر الحالي، في البيج بيست، حياكم الله".

يشار إلى أن تاليسكا، البالغ من العمر 29 عاما، اعتاد على إقامة بعض الحفلات الموسيقية في بلاده البرازيل.

ويحتل النصر، وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.

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