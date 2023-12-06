دوري أبطال آسيا.. موعد مباريات جميع الأدوار وتوقيت قرعة ثمن النهائي

المصدر: البيان

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انتهت منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، بتأهل 8 فرق من أندية الغرب لدور الـ 16.

ويضم دور الـ 16 أربعة أندية من السعودية، وهي المرة الخامسة التي يتأهل فيها 4 أندية سعودية لثمن نهائي دوري أبطال آسيا، بعد نسخ 2009 و2011 و2019 و2022.

وستجرى قرعة الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا يوم 28 ديسمبر الجاري في الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الإمارات، الحادية عشرة صباحاً بتوقيت السعودية.

ويسمح بوقوع فريقين من نفس الدولة معاً، لكن لا يمكن أن يتواجه فريقان صعدا من نفس المجموعة بالدور السابق.

المستوى الأول: الاتحاد السعودي، النصر السعودي، الهلال السعودي، العين الإماراتي

المستوى الثاني: الفيحاء السعودي، ناساف الأوزبكي، نافباخور الأوزبكي، سباهان أصفهان الإيراني

وتقام مواجهات الدور ثمن النهائي بالبطولة الآسيوية ذهابا 12-14 فبراير المقبل وإيابا 19 -21 من ذات الشهر، على أن تلعب مباريات الدور ربع النهائي ذهابا 4 -6 مارس وإيابا 11-13 من ذات الشهر.

أما الدور نصف النهائي يلعب ذهابا في 16-17 أبريل المقبل، وإيابا 23-24 من نفس الشهر، وسيقام نهائي دوري أبطال آسيا، ذهابا في 11 مايو المقبل، وإيابا في 18 من نفس الشهر.

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