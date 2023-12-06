لأول مرة في تاريخه.. رقم قياسي للنصر السعودي بدوري أبطال آسيا

المصدر: البيان

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حقق نادي النصر السعودي، رقماً مميزاً لأول مرة في تاريخه ببطولة دوري أبطال آسيا، رغم تعادله مع مضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكي (1-1) مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ونجح النصر خلال النسخة الحالية في الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم بدور المجموعات لأول مرة في تاريخه، حيث فاز 4 مباريات وتعادل مباراتين.

وتعتبر هذه هي المرة الخامسة التي يتأهل فيها النصر من دور المجموعات، منها مرتين كمتصدر، ومثلهما كوصيف، إلا أنه في كل مرة تلقى هزيمة واحدة على الأقل.

وتأهل النصر كوصيف عام 2011 و2019، وتلقى هزيمتين في كل نسخة، وفي 2020 و2021 تأهل كمتصدر مجموعته، إلا إنه خسر مباراة بكل نسخة.

وكان النصر تأهل إلى الأدوار الإقصائية بنسخة دوري أبطال آسيا هذا العام، في صدارة مجموعته برصيد 14 نقطة.

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