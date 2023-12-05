طرح تذاكر كأس السوبر المصري للأندية الأبطال

المصدر: البيان

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شهدت الساعات القليلة الماضية، طرح التذاكر الخاصة ببطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، التي تقام بمشاركة 4 فرق هي الأهلي وبيراميدز ومودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا، وتستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 25 وحتى 28 ديسمبر الجاري.

وكان مجلس أبو ظبي الرياضي أعلن في وقت سابق، 25 ديسمبر موعداً لمباراة فيوتشر وبيراميدز ومباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، على أن تقام مباراتي النهائي وتحديد المركز الثالث يوم 28 من نفس الشهر.

وتغادر الفرق المصرية متجهة إلى الإمارات، يوم 22 ديسمبر الجاري، استعدادا لانطلاق البطولة بإمارة أبو ظبي.

وكان اتحاد الكرة المصري قرر تغيير شكل بطولة السوبر، لتقام بمشاركة 4 فرق بدل من فريقين.

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