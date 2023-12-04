الشحات يغادر النيابة بكفالة بعد سماع أقواله في واقعة «صفع» الشيبي (فيديو)

المصدر: البيان

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خضع حسين الشحات نجم الأهلي المصري، لتحقيقات قضائية، اليوم الإثنين، بالنيابة العامة في مصر، بسبب واقعة اعتدائه على المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، في لقاء الفريقين بالدوري المصري الموسم الماضي.

وكان الشحات اعتدى على الشيبي بالصفع، عقب لقاء الأهلي وبيراميدز، 23 يوليو الماضي، وتعرض نجم الأهلي وقتها للإيقاف مباراتين من جانب رابطة الأندية المصرية المحترفة، لكن الشيبي قرر التصعيد قضائياً.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن الشحات خضع للتحقيق لسماع أقواله في النيابة العامة، وأكد اللاعب أن ما حدث جاء نتيجة عصبية زائدة داخل الملعب، مشيراً إلى إنه اعتذر عن فعلته بعد اللقاء مباشرة، وهو ما تم تسجيله بالصوت والصورة، مطالباً بسماع أقوال زملائه في الأهلي.

وغادر الشحات مقر النيابة العام بعد الانتهاء من سماع أقواله في هذه الواقعة، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه مصري، ويتابع الفريق القانوني باللاعب تطورات هذه القضية لحظة بلحظة.

النيابة تخلي سبيل #حسين_الشحات لاعب #الأهلي بعد التحقيق معه في الشكوى المقدمة من المغربي محمد الشيبي لاعب #بيراميدز ضد الشحات بعد حادثة الاعتداء في شهر يوليو الماضي

pic.twitter.com/uLkQXmkI8o — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) December 4, 2023

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