رئيس الاتحاد السعودي عن التتويج بكأس آسيا: هناك 4 منتخبات أفضل منا

المصدر: البيان

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يرى ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن تتويج الأخضر بلقب كأس آسيا 2023 ليس سهلاً

وقال المسحل: "نعد بأن نعمل بشكل جماعي، روبرتو مانشيني مدرب الأخضر صرح بأنه يطمح لتحقيق اللقب، لكن هذا ليس سهلاً".

وأضاف المسحل في تصريحاته لقناة "السعودية": "كأس آسيا تشهد مشاركة منتخبات قوية تتفوق علينا في تصنيف فيفا مثل اليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وإيران".

وأشار: "هذا لا يعني أننا سندخل البطولة دون أن يكون هدفنا المنافسة على اللقب، منتخب السعودية قدم نتائج جيدة في انطلاقة التصفيات المزدوجة، وسيكون جاهزاً لخوض البطولة القارية".

ويستعد منتخب السعودية بقيادة مانشيني، لخوض كأس آسيا في قطر يناير المقبل، وينافس الأخضر في المجموعة السادسة التي تضم تايلاند وعمان وقيرغيزستان.

ويحلم المنتخب السعودي بالتتويج باللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه، والأول منذ عام 1996.

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