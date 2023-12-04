دوري أبطال آسيا.. استبعاد رونالدو من مواجهة النصر واستقلال دوشنبه

المصدر: البيان

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قرر البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر السعودي، استبعاد النجم كريستيانو رونالدو قائد الفريق، من مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكي في دوري أبطال آسيا.

ويحل النصر ضيفاً على الاستقلال غداً الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وكان الفريق السعودي ضمن في وقت سابق التأهل في صدارة مجموعته إلى الأدوار الإقصائية، إذ جمع 13 نقطة من 5 مباريات، متفوقاً بفارق 5 نقاط عن بيرسبوليس الإيراني صاحب الوصافة.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن رونالدو ضمن اللاعبين المستبعدين من رحلة طاجيكستان، مع الظهير الأيمن سلطان الغنام، كونه من أكثر اللاعبين تعرضاً للإرهاق في الفترة الأخيرة.

ويأتي قرار لويس كاسترو بغرض إراحة اللاعبين، خاصة أن النصر ضمن بالفعل تأهله إلى الدور التالي من البطولة القارية.

ويغيب عن مواجهة النصر واستقلال دوشنبه أيضاً، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وعلي لاجامي للإيقاف، والبرازيلي أليكس تيليس للإصابة في العضلة الخلفية.

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