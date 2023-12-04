بسبب الميزانية.. الجهاز المركزي للمحاسبات يبدأ إجراءات التفتيش بنادي الزمالك

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أرسل الجهاز المركزي للمحاسبات لجنة إلى نادي الزمالك المصري، للفحص والتفتيش بناء على مخاطبات مجلس إدارة النادي الأبيض برئاسة الكابتن حسين لبيب إلى الجهاز المركزي لإرسال لجنة، وذلك بعد رفض أعضاء الجمعية العمومية لميزانية النادي في الانتخابات الماضية، التي أقيمت أكتوبر الماضي.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بعملية الفحص والتفتيش لإبراء ذمة مجلس إدارة الزمالك الحالي، من أي شيء يتعلق بما قبل فترة استلامه لإدارة النادي.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بفحص الأوراق في النادي والميزانية المالية الأخيرة وقبل الأخيرة، بعد رفض أعضاء النادي اعتمادها، حسب ما تنص عليه القوانين المصرية.

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