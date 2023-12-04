البليهي يلجأ إلى القضاء بعد واقعة ديربي الرياض

المصدر: البيان

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أكد رفيع الشهراني وكيل أعمال علي البليهي مدافع الهلال السعودي، أنه ينوي مقاضاة كل من أساء إلى لاعبه، عقب مباراة الديربي أمام النصر، التي أقيمت الجمعة الماضي، بمنافسات الجولة 15 من عمر الدوري السعودي.

وكتب الشهراني، عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "بفضل الله وحمده أننا في بلد إسلامي له قوانين، وله محاكم ويأخذ حق كل من له حقاً، تم رصد عدد من التغريدات المسيئة لموكلنا الكابتن علي البليهي، وسوف نتخذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها مثلما اتخذناها من قبل".

وأضاف: "أود أن أشكر كذلك الإدارة القانونية بنادي الهلال التي بادرت وسبقتنا، كما عاهدناها دائماً وأبداً، بالدفاع عن أي لاعب داخل الكيان يتم الإساءة له".

وأتم: "أشكرهم على رصد التغريدات ومحاسبة كل من سولت له نفسه بالطعن والشتم والقذف، على موكلنا الكابتن علي البليهي وغيره من اللاعبين".

وكان البليهي توجه ناحية مدرجات جماهير النصر عقب الهدف الثالث للهلال، ووضع يديه على عينيه في إشارة إلى أنه لا يراهم، ما عرضه للطرد من قبل حكم اللقاء الكولومبي ويلمار رولدان، في اللحظات الأخيرة من اللقاء الذي انتهى بثلاثية نظيفة لصالح الهلال.

وتوعدت جماهير النصر، علي البليهي، وقامت بتوجيه انتقادات حادة للمدافع الدولي، عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد فعلته في الديربي.

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