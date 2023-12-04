شيكابالا وزيزو يتقدمان في ترتيب هدافي الزمالك عبر التاريخ (فيديو)

المصدر: البيان

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نجح قائد نادي الزمالك المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وزميله نجم الفريق أحمد سيد "زيزو"، في التقدم بقائمة ترتيب هدافي الزمالك بجميع المسابقات، بعدما قدم الثنائي أداءً استثنائيًا مع القلعة البيضاء مؤخراً.

وفي الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية، سجّل زيزو هدف التقدم في مواجهة سوار الغيني، بعد 9 دقائق من بداية اللقاء الذي أُقيم مساء أمس الأحد، على ملعب السلام بالقاهرة.

وعزز زيزو رصيده من الأهداف مع الزمالك لـ 72 هدفًا، منذ انضمامه إلى الفريق الأبيض في يناير 2019، وفي الوقت نفسه، أحرز شيكابالا هدفاً في الدقيقة 30 من اللقاء، ليصل إلى نفس العدد من الأهداف (72 هدفًا)، بالتساوي مع زيزو.

وتجاوز شيكابالا وزيزو رقم نجم الزمالك السابق طارق يحيى، الذي سجّل 71 هدفًا مع الفريق الأبيض.

وكان شيكابالا العقل المدبر وراء هدف التقدم للزمالك بالأمس أمام سوار الغيني، إذ قدّم تمريرة رائعة قام زيزو بتحويلها إلى هدف برأسه في شباك الفريق الغيني، قبل أن يحرز هدفه الشخصي وهدف فريقه الثنائي من مهارة فردية رائعة.

وفي قمة ترتيب هدافي الزمالك عبر التاريخ، يتصدر عبد الحليم علي برصيد 134 هدفًا، يليه حسن شحاتة برصيد 102 هدف، ثم جمال عبد الحميد برصيد 97 هدفاً، ويحتل علي خليل المركز الرابع برصيد 94 هدفًا، يليه علاء الحامولي برصيد 91 هدفاً، وحمادة إمام برصيد 84 هدفًا، وجمال حمزة برصيد 74 هدفًا.

هدف الزمالك الاول زيزو #الزمالك_أكاديمية_سوار #الكونفدرالية #الزمالك #زيزو #كأس_الاتحاد_الافريقي #زيزو #كأس_الإتحاد_الإفريقي pic.twitter.com/OgjBroRU4J

شيكابالا بمهارة فائقة يحرز الهدف الثاني للزمالك في شباك سوار #كأس_الإتحاد_الإفريقي pic.twitter.com/4NWcp0MzKR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2023

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