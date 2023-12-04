لا تتركوه يغادر.. جماهير ليفربول تطلق أغنية جديدة لمحمد صلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أطلقت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي، أغنية جديدة للدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز، تطالب فيها ببقائه داخل قلعة الأنفليد وعدم رحيله، وتعبر من خلالها عن مدى حبها للاعب الشاب.

وتقول كلمات الأغنية: "محمد صلاح موهبة من الله، لقد جاء من روما إلى ليفربول، إنه دائماً يسجل، أرجوكم لا تجعلوا مو يغادر".

وتشير جماهير ليفربول إلى رغبتها الشديدة في بقاء محمد صلاح مع الريدز، في ظل ارتباط اسمه منذ الصيف الماضي بالرحيل إلى الدوري السعودي، عن طريق بوابة نادي اتحاد جدة.

وسجل محمد صلاح 13 هدفاً مع ليفربول هذا الموسم بمختلف المسابقات، وصنع 6 أهداف، ليدون صلاح في سجله موسماً تاريخياً جديداً مليئاً بالأرقام القياسية.

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