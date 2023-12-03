العلامة الكاملة.. اتحاد الجزائر يفوز على سوبر سبورت ويتصدر مجموعته بالكونفدرالية

المصدر: البيان

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حقق فريق اتحاد العاصمة الجزائري، فوزاً غالياً خارج ملعبه، أمام مضيفه سوبر سبورت الجنوب إفريقي بهدفين دون مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

أحرز هدفي اتحاد العاصمة الجزائري سعدي رضواني وبراهيم بن زازا، في الدقيقتين 5 و56.

ويتصدر اتحاد العاصمة الجزائري مجموعته الإفريقية برصيد 6 نقاط، ويليه مودرن فيوتشر المصري برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل سوبر سبورت الجنوب إفريقي والهلال الليبي ترتيب المجموعة بدون رصيد.

ويخوض فيوتشر المصري مباراة قوية خارج أرضه، مساء الليلة، مع الهلال الليبي، ضمن منافسات نفس الجولة.

وكان الفريق المصري فاز في لقاء الجولة الأولى على ضيفه سوبر سبورت الجنوب إفريقي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما بالقاهرة، بينما خسر الهلال الليبي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدفين نظيفين.

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