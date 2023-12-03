ولدت من أجل هذه التحديات.. البليهي يعلق على رد فعله مع رونالدو وميسي

المصدر: البيان

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وجه علي البليهي مدافع الهلال السعودي، رسالة قوية، بعد فوز فريقه على النصر بنتيجة 0/3، في ديربي الرياض، الذي أقيم مساء الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر الدوري السعودي.

وأٌقدم البليهي خلال المباراة على محاولة استفزاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، في واقعة مشابهة للاعب نفسه مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مواجهة السعودية والتانغو، في مونديال 2022.

ونشر علي البليهي، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، تشير إلى حديثه الحاد مع النجمين رونالدو وميسي، وعلق عليها، قائلاً: "ولدت من أجل هذه التحديات، كن واثقا أنني جاهز دائماً لهذه المواجهات".

وكان علي البليهي تعرض للطرد خلال اللحظات الأخيرة من مباراة الهلال والنصر، بسبب استفزازه لجماهير الخصم.

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