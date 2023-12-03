استعداداً لكأس آسيا.. الجزائر تستضيف معسكر منتخب فلسطين

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، استضافته للمنتخب الفلسطيني خلال معسكره التحضيري الذي يقام في الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر الجاري، استعداداً لمواجهات كأس آسيا.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بياناً رسمياً، جاء كالتالي:

يسر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الإعلان عن استضافة الجزائر للمنتخب الوطني الفلسطيني الشقيق لكرة القدم، لإقامة معسكر تحضيري من 12 حتى 22 ديسمبر 2023، تحسباً لمشاركته في كأس آسيا للأمم.

واختار الاتحاد الجزائري لكرة القدم، مدينة عنابة لاحتضان المعسكر التحضيري لمنتخب فلسطين، لما توفره من بنية تحتية لازمة، لضمان حصول منتخب فلسطين على معسكر ممتاز، وفقاً للبيان.

ويشارك منتخب فلسطين في كأس آسيا، ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إيران والإمارات وهونغ كونغ.

يذكر أن بطولة آسيا التي ستقام في قطر خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024، ستشهد مشاركة 24 منتخبًا موزعين على 6 مجموعات.

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