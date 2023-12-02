دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يكتفي بنقطة تعادل أمام يانغ أفريكانز

المصدر: البيان

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اكتفى الأهلي المصري بنتيجة التعادل أمام يانغ أفريكانز التنزاني، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب بنجامين مكابا الذي يقع في دار السلام عاصمة تنزانيا، حيث انتهت بنتيجة 1/1، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تقدم الأهلي في الدقيقة 85 عن طريق لاعبه بيرسي تاو، قبل أن يتعادل يانغ أفريكانز التنزاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بفارق نقطة واحدة عن شباب بلوزداد الجزائري صاحب الوصافة، الذي يتساوى في النقاط مع نادي ميدياما الغاني صاحب المركز الثالث، فيما يتذيل يانغ أفريكانز الترتيب بنقطة واحدة، التي جناها من تعادله مع الأهلي.

وكان الأهلي فاز في الجولة الأولى على ميدياما بثلاثية نظيفة بالقاهرة، فيما خسر يانغ أفريكانز في نفس الجولة أمام شباب بلوزداد بالجزائر.

وتمكن ميدياما الغاني من قلب موازين المجموعة الرابعة، بعدما حقق المفاجأة وفاز على شباب بلوزداد الجزائري، مساء أمس الجمعة، بهدفين مقابل هدف واحد.

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