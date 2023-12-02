«سلوك مشين» يكلف البليهي طرداً في ديربي الرياض (صور)

المصدر: البيان

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أكد الحكم الدولي السابق جمال الغندور، أن علي البليهي مدافع الهلال السعودي، استحق الحصول على البطاقة الحمراء، خلال مواجهة فريقه أمام النصر التي أقيمت أمس الجمعة.

وكان الهلال فاز على النصر في ديربي الرياض بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر الدوري السعودي.

وأخرج الحكم الكولومبي ويلمار رولدان البطاقة الحمراء في وجه علي البليهي، خلال الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة.

وقال الغندور عبر قناة "الإخبارية" السعودية، أن طرد البليهي جاء بسبب ارتكابه سلوك مشين.

وتابع: "في البداية تفاجأت بالبطاقة الحمراء التي حصل عليها البليهي، لكن اتضح أن استفزازه لجماهير النصر خلف مرمى الهلال كان السبب".

وأضاف: "النقل التليفزيوني لم يذع سوى لقطة البليهي وهو يوجه إشارات استفزازية لجماهير النصر، والطرد كان مباشراً، وهذا لا يحدث إلا إذا كان هناك سلوك مشين".

وأتم: "علي البليهي استفز جماهير النصر، وأنا أراه سلوكاً مشيناً، بالتالي قرار الحكم صحيح، فمن حقه إشهار البطاقة الحمراء في مثل هذه الحالات".

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