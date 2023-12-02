الديربي الثاني.. رونالدو يفشل في فك عقدة الهلال

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فشل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، في فك عقدته ضد الغريم التقليدي الهلال، بعدما خسر فريقه (0-3) أمام الأزرق، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر الدوري السعودي.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن رونالدو كرر رقمه السلبي أمام الهلال خلال ديربي الرياض، حيث يعتبر الزعيم واحد من 6 فرق لم يسجل رونالدو في مرماها بالدوري السعودي.

ولم يتذوق رونالدو طعم النصر أمام الهلال، حيث تعتبر مواجهة الأمس الثانية لرونالدو أمام الزعيم، وانتهت كلاهما بفوز الهلال.

والتقى رونالدو مع الهلال أول مرة أبريل الماضي، وانتهت المواجهة بفوز الفريق الأزرق بهدفين دون رد، وكان الديربي الثاني بالأمس وانتهى بفوز الزعيم بثلاثية نظيفة.

ويتصدر الهلال حالياً جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، بفارق 7 نقاط عن النصر صاحب الوصافة.

ويحتل رونالدو حالياً صدارة هدافي الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 15 هدفاً، بفارق هدفين عن مهاجم الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز