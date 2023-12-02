السعودية تستضيف نهائيات «نخبة آسيا للأبطال» موسمين

المصدر: كوالالمبور - أ ف ب

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس أن السعودية ستستضيف الأدوار النهائية من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة الموسمين المقبلين.

وسيحلّ دوري أبطال آسيا للنخبة بمشاركة 24 فريقاً مكان المسابقة القارية بصيغتها الحالية، وسيحصل الفائز على جائزة بقيمة 12 مليون دولار أمريكي.

وفاز الملف السعودي على نظيره المقدم من الجانب العراقي.

وتوزعت الفرق الـ24 على دوريين من 12 فريقاً بين الشرق والغرب، وأن تتنافس في نظام ذهاب وإياب لحجز مكان في الدور ثمن النهائي، ومن ثمّ ستتأهل ثمانية فرق إلى المرحلة النهائية، فستخوض غمار الدور ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي في نظام المباراة الواحدة التي ستقام في السعودية في أول نسختين في موسمي 2024-25 و25-26.

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