سافيتش وميتروفيتش يقودان الهلال للفوز على النصر في الدوري السعودي

المصدر: وكالات

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حسم الهلال الفوز بديربي الرياض أمام ضيفه النصر 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز ضمك على الفيحاء 4 / 2.

وفشل لاعبو الهلال والنصر في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، سجل الهلال هدف التقدم عن طريق سيرجي سافيتش في الدقيقة 64.

وألغى الحكم هدفا لكريستيانو رونالدو، لاعب النصر، في الدقيقة 73، ثم سجل الهلال الهدف الثاني عن طريق ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة سجل ميتروفيتش الهدف الثاني له والثالث للهلال.

وشهدت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة طرد علي البليهي، لاعب الهلال.

وعزز الهلال صدارته للدوري حيث رفع رصيده إلى 41 نقطة، بفارق سبع نقاط أمام النصر، الذي توقف رصيده عند 34 نقطة في المركز الثاني.

وبهذا الفوز حافظ الهلال على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، محققا انتصاره الثالث عشر في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في مباراتين.

في المقابل، أصبحت هذه الخسارة هي الثالثة للنصر في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في مباراة.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق ضمك على مضيفه الفيحاء 4 / 2.

وسجل أهداف ضمك كل من جورج كيفن نكودو (هدفان) في الدقيقتين 16 ، من ركلة جزاء، و65 وعبد العزيز الشهراني في الدقيقة 36 وأسان سيساي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

في المقابل سجل هدفي الفيحاء هنري أونيكورو في الدقيقتين 56 و69.

ورفع ضمك رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد الفيحاء عند 19 نقطة في المركز التاسع.

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