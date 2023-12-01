عائلة "الجربوع".. تعويذة كأس آسيا قطر 2023

المصدر: وكالات

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كشفت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا لكرة القدم اليوم الجمعة عن تعويذة البطولة والتي جاءت على شكل عائلة لحيوان الجربوع خلال حفل أقيم في مشيرب بوسط الدوحة بحضور جماهيري كبير.

تتألف التعويذة من عائلة لحيوان الجربوع من خمسة أفراد وكان قد تم تقديمها للعالم لأول مرة في كأس آسيا 2011.

وتضم التعويذة أفراد العائلة "بعد أن كبروا ونضجوا وأصبحوا جاهزين ليكونوا جزءا في نسخة جديدة من كأس آسيا".

وتعتبر عائلة التعويذة شخصيات معروفة لدى مشجعي كرة القدم منذ 12 عاما عندما استضافت قطر النسخة 15 من البطولة القارية.

وتجسد العائلة الحيوية والديناميكية التي يتمتع بها لاعب كرة القدم كما تعكس العمل الجماعي وتحتفي بأهمية الحياة الأسرية في قطر والمنطقة. وقال حسن ربيعة الكواري المدير التنفيذي للاتصال في اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا في بيان إن عودة التعويذة إلى نسخة هذا العام من البطولة "يعد دليلا واضحا على إرث طويل من التميز في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى في قطر".

وقال الكواري "تستحضر تعويذة كأس آسيا قطر 2023 ذكريات رائعة تعود بنا إلى عام 2011 عندما استضافت قطر البطولة الآسيوية، كما تجسد التعويذة الإثارة والحيوية والطاقة في بطولة ستكون بالتأكيد نسخة أخرى مذهلة تجمع المشجعين من المنطقة والقارة والعالم.

"لا شك أن شخصيات التعويذة المستلهمة من البيئة الطبيعية في قطر تتيح لنا فرصة جديدة لإلقاء الضوء على تراثنا وتعريف جماهير كرة القدم من حول العالم بثقافتنا وتقاليدنا".

وستقام كأس آسيا بين 12 يناير كانون الأول و10 فبراير شباط 2024.

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