السعودية تحتضن الأدوار النهائية في دوري أبطال آسيا

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، السعودية لاستضافة الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا، 2025/2024 و2026/2025.

وتشهد البطولة، مشاركة 24 نادياً سيتم توزيعها على قسمين، بحيث يضم كل قسم 12 نادياً في منطقتي الغرب والشرق، كي تتنافس بنظام الدوري من ذهاب وإياب، لتحديد الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16.

وبحسب موقع الاتحاد الآسيوي، فإن الأدوار النهائية تشتمل على دور الثمانية والمربع الذهبي والنهائي، وتقام من مواجهة واحدة في السعودية.

ومن المقرر أن تقام الأدوار الحاسمة في دوري أبطال آسيا 2025/2024 خلال الفترة من 25 أبريل حتى 4 مايو 2025، حيث يحصل الفائز باللقب على الجائزة المالية الأكبر على الإطلاق، والبالغة 12 مليون دولار.

وذكر الاتحاد الآسيوي في بيانه: "تبلغ قيمة الجائزة المالية 3 أضعاف الجائزة البالغة 4 ملايين دولار المخصصة لبطل النسخة الحالية من البطولة، في حين يحصل صاحب المركز الثاني على 6 ملايين دولار، مقارنة بجائزة مليوني دولار المخصصة لوصيف النسخة الحالية".

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن فتح باب الدعوة بتاريخ 12 أيلول/سبتمبر الماضي، أمام الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل الإعراب عن رغبتها في استضافة الأدوار النهائية في دوري الأبطال، وذلك لمدة موسمين على الأقل.

وأعرب الاتحادان العراقي والسعودي، عن رغبتهما في الاستضافة، بحلول الموعد النهائي في 15 تشرين أول/أكتوبر 2023.

وأشار الاتحاد الآسيوي في بيانه، أنه تم اختيار الاتحاد السعودي "بعد تقييم البنية التحتية ومتطلبات الضيافة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز