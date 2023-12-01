ديربي الرياض.. رونالدو وبونو يقودان النصر والهلال

المصدر: البيان

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استقر الجهازين الفنيين لفريقي الهلال والنصر، على التشكيل الذي سيخوضان به مواجهة الديربي الليلة، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر الدوري السعودي.

وقرر جورجي جيسوس مدرب الهلال صاحب الأرض في هذه المواجهة، الدفع بالقوة الضاربة الأجنبية، مع إعادة محمد كنو لدكة بدلاء الهلال لصالح سافيتش، على أن يواصل محمد البريك شغل مركز الظهير الأيسر، لتعويض غياب ياسر الشهراني.

وعلى الناحية الأخرى، يفاضل لويس كاسترو مدرب النصر بين المدافعين علي لاجامي ومحمد آل فتيل، لتعويض غياب عبد الإله العمري.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الهلال، كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: محمد البريك - علي البليهي - كوليبالي - سعود عبد الحميد

خط الوسط: برونو نيفيز - سافيتش - سالم الدوسري - مالكوم - ميشايل

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش

فيما يتمثل التشكيل المتوقع للنصر في مواجهة الديربي، كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أليكس تيليس - لابورت - لاجامي (آل فتيل) - سلطان الغنام

خط الوسط: بروزوفيتش - أوتافيو - فوفانا - ساديو ماني - تاليسكا

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

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