في الكرة النسائية هذه المرة.. السنغال تكرس عقدة مصر

المصدر: البيان

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خسر منتخب مصر للكرة النسائية، أمام نظيره السنغالي برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس، ضمن منافسات المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في المغرب.

وشهدت السنوات الماضية عدة مواجهات جمعت بين المنتخبات المصرية ونظيرتها السنغالية، تفوق فيها الأخير بجدارة، تعد أبرزها نهائي كأس الأمم الإفريقية الذي أقيم فبراير 2022، وانتهى بالتعادل السلبي قبل أن يحسم أسود التيرانغا نتيجة المباراة لصالحهم بفضل ركلات الترجيح، ويتوجون باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخ السنغال.

وفي مارس 2022، كرر منتخب السنغال تفوقه على نظيره المصري بركلات الترجيح أيضاً، في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم، واقتنص بطاقة التأهل إلى مونديال قطر 2022.

وأكمل منتخب السنغال للشباب تفوق أسود التيرانغا على الفراعنة، وفازوا عليهم في مارس من العام الجاري 2023، بأربعة أهداف دون رد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب، التي أقيمت على أرض مصر.

وجاءت سيدات السنغال، لتكملن التفوق الكاسح لبلادهن على حساب مصر، بالفوز برباعية أحرزتها كل من مريم بابو، ونجوينار نداي، وهابساتو ديالو، وأنتا ديمبيلي.

وتقام مباراة العودة بين منتخبي السنغال ومصر للسيدات، 5 ديسمبر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة.

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