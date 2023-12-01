مدرب اتحاد جدة يزيد الغموض حول إصابة بنزيما

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

زاد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة السعودي، من الغموض حول إصابة نجم الفريق كريم بنزيما التي تعرض لها خلال مواجهة الخليج، مساء أمس الخميس، بالجولة 15 من عمر الدوري السعودي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، قال جاياردو عن إصابة بنزيما: "نتمنى ألا تكون إصابته قوية"، دون التلميح لطبيعة الإصابة.

وتابع: "سيخضع بنزيما لفحوصات طبية، من أجل التعرف على حجم الإصابة".

وعن مباراة الخليج التي انتهت بأربعة أهداف مقابل هدفين لصالح اتحاد جدة، قال مارسيلو جاياردو: "لم نملك الوقت الكافي للاستعداد والتدريب، ورغم ذلك فزنا على خصم صعب، حالياً أقوم بتقييم الوضع العام للفريق، لقد وصلت من 10 أيام ولعبت 3 مباريات".

وأردف: "اللاعبون في مرحلة استيعاب الأفكار الخاصة بالجهاز الفني، كما أن الفريق الاتحادي غير مكتمل حتى الآن والإصابات عديدة".

وأكمل: "لمست محبة الجماهير لاتحاد جدة، وشخصياً أحب جماهير كرة القدم، وأن يكون لي علاقة خاصة معهم".

وأتم مدرب اتحاد جدة، قائلاً: "نسعى لزيادة التوازن والتنظيم الدفاعي الجيد داخل الملعب، وفي البداية يجب أن نقدم معلومات مبسطة حتى يستوعبها اللاعبون، وبعد ذلك نستطيع توصيل الأفكار بطريقة أسهل".

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